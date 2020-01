Policiais militares de Sorriso prenderam dois homens e apreenderam três adolescentes por roubo a uma sorveteria, no bairro Jardim Aurora, na noite desta sexta-feira (24). Com o grupo foram apreendidos uma garrucha calibre 32, com 14 munições, dois simulacros tipo pistola, um rádio comunicador, celulares, além de dinheiro, uma porção de maconha e um veículo Gol branco.

Conforme a narrativa, a denúncia chegou via 190 e descrevia que funcionários do estabelecimento comercial tinham sofrido um assalto. Em diligência na busca dos suspeitos, os policiais encontraram o grupo em um Gol usado na fuga. Na abordagem e varredura na casa dos suspeitos foram sendo encontrados os materiais apreendidos.

Os suspeitos ainda confessaram que estariam planejando roubar outro estabelecimento comercial na cidade de Lucas do Rio Verde.