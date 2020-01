Com mais de 30 passagens pela polícia por furto, receptação e envolvimento com drogas, um suspeito afirmou para a PM não saber de onde vieram os objetos furtados encontrados ao lado dele em uma casa abandonada na manhã desta terça-feira (14) no bairro Bela Vista, em Sorriso.

O material pertencia a uma senhora que mora próximo ao local e que teve a casa furtada.

Ele estava dormindo no momento da abordagem e, de acordo com a polícia, negou a autoria do furto. Ele disse ainda que quando chegou ao local não havia nada e acabou fazendo uso de entorpecente e dormindo. Ao acordar, misteriosamente, o material estava no local.

Ele foi encaminhado à Delegacia para ser ouvido pelo delegado plantonista.