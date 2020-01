Imagens divulgadas à imprensa nesta segunda-feira (20), mostram dois policiais militares, supostamente bêbados, agredindo e em seguida atirando à queima-roupa em um casal, sentado em um banco, no centro de Sorriso (MT). A mulher é baleada e cai no chão.

Os dois PMs, de 30 anos, estavam de folga e foram presos em flagrantes na última sexta-feira (17), dia do crime. Após audiência de custódia nesta segunda-feira (20), a juíza Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, da 1ª Vara Criminal de Sorriso, manteve a prisão dos soldados.

No dia do crime a versão divulgada era que os tiros teriam sido acidentais. Porém, o vídeo desmente a versão dos soldados.

Em nota, a Polícia Militar informou que os dois foram autuados em flagrante pela Polícia Judiciária Civil (PJC) e ficaram presos em uma unidade militar local.

No dia do fato, várias pessoas ligaram para a central para fazer a denúncia. A versão divulgada era de que os policiais teriam efetuado disparos de arma de fogo em um bar, mas acabaram atingindo a mulher no rosto e pescoço.

Veja nota na integra:

A Corregedoria Geral da Polícia Militar informa que embasados das novas informações levantadas e das imagens que chegaram ao conhecimento da PM deverão ser instaurados dois procedimentos relacionados à ocorrência registrada em Sorriso (420 km de Cuiabá) na noite de sexta-feira (17.01), envolvendo dois soldados, na qual um homem foi agredido e uma mulher ferida a tiros na cabeça.

Diante da gravidade dos fatos, os procedimentos a serem instaurados deverão ser de natureza demissória fins avaliarem a permanência de ambos nas fileiras da Instituição.

A Corregedoria reforça que a prisão em flagrante dos dois soldados assim como apreensão da arma usada foram efetuadas pela Polícia Militar em ação coordenada pelo comandante da unidade local, assim como a entrega deles na Delegacia de Polícia Civil para que pudessem ser autuados em flagrante delito de crime comum. Os dois policiais estavam em horário de folga, não no exercício da atividade policial.

Veja vídeo: