O Corpo de bombeiros procura desde as primeiras horas desta quinta-feira (9), o corpo de um bebê de seis meses jogado, supostamente, pelos pais no córrego Sereno no município de Tabaporâ (MT). A polícia não informou se o bebê foi jogado vivo ou morto. Os pais estão sendo procurados.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o fato veio a tona após uma denúncia feita ao Conselho Tutelar da cidade. Uma testemunha, que seria vizinha dos suspeitos, teria contato que o casal queimou os pertences do bebê e fugiram. Ela contou ainda que a criança tinha problemas mentais.

As investigações apontam que o casal foi visto em três situações. A primeira delas, nas proximidades do córrego Sereno com o carrinho de bebê. Depois, pai e mãe foram vistos sem a criança e o carrinho. Posteriormente, os dois estavam pedindo carona a terceiros, apenas com mochilas e também sem o bebê. Desde então o casal não foi mais visto na cidade.

O carrinho da criança foi encontrado dentro do rio. Assim que foi acionada, a equipe da Polícia Civil de Taboporã ouviu testemunhas que contribuíram com informações sobre o caso.

Apurado junto a Polícia Civil, o PORTAL AGORA MATO GROSSO descobriu que há aproximadamente quatro meses o casal já havia sido denunciado por maus tratos contra a criança, que ficou no abrigo ‘Casa de Passagem’ durante certo período, até que a guarda foi restituída aos pais. Na época os pais alegaram que a criança realmente tinha problemas mentais e eles não sabiam lidar com o filho (a).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação está desde o início do dia procurando o corpo da criança no rio. Ao PORTAL AGORA MATO GROSSO a assessoria de imprensa do CBM disse que as buscas encerraram, devido a escuridão, e os militares retornarão amanhã. As buscas serão realizadas por mergulho e também pela superfície.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do casal pode ser repassada a Polícia Civil pelo 197.