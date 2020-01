Jorge Hudson Monteiro Salgado Junior, 40, foi preso neste domingo (5) no bairro Altos do Parque, em Cuiabá (MT), acusado de agredir a esposa de 47 anos e a enteada e ainda molestado uma criança de dois anos. A mãe da menina molestada flagrou o momento em que o suspeito passava a mão nas partes íntimas da filha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, nº 2020.3483, a guarnição do 9° batalhão da Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para tender um registro de violência doméstica.

O caso foi registrado por volta das 10h15 no Residencial Altos do Parque. No local, a enteada do acusado, uma jovem de 27 anos, disse aos militares que o padrasto estava bêbado e que havia agredido ela e a mãe.

As agressões começaram após o homem ter sido flagrado passando a mão na genitália da menina de 2 anos, que é filha e neta das vítimas. O acusado foi localizado pela PM nos fundos da residência. De acordo com as informações do BO, ele estava em visível estado de embriaguez e com uma faca na cintura.

O acusado tentou resistir à prisão e enfrentou os policiais. Por isso, de acordo com a Polícia Militar, foi necessário fazer o disparo de um tiro para conter o acusado. Após alguns minutos Jorge se acalmou, jogou a faca no chão e foi algemado. Ele ainda tentou morder os policiais.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá e foi autuado por resistência, ameaça, lesão corporal e estupro de vulnerável. Depois foi entregue à Polícia Civil que fica responsável pela investigação e indiciamento do suspeito.