Um homem de 40 anos foi espancado, esfaqueado e por pouco não perdeu parte do órgão genital, enquanto apanhava de duas mulheres neste domingo (19), no bairro Mário Raiter, em Sorriso (MT). O suspeito teria molestado uma criança na cidade.

De acordo como o boletim de ocorrência, as duas mulheres são parentes da menina de 7 anos que teria sido abusada. Os próprios familiares da criança chamaram a Polícia Militar quando perceberam que o tarado estava agonizando.

Uma equipe médica foi até o local e encaminhou o suspeito ao Hospital Regional de Sorriso para cuidados médicos. Ele não conseguiu, ainda, contar sua versão à Polícia Civil, pois o estado dele é grave.

Porém, as duas mulheres narraram ao delegado plantonista, que o suspeito era amigo da família e sempre ia até a casa, onde mora a criança. Quando durante o almoço de domingo, uma das mulheres, que seria tia da criança, percebeu a ausência do homem e da menor.

Desconfiada, ela foi procurá-los nos cômodos da casa e encontrou os dois dentro do banheiro. A tia contou que o homem estava acariciando as partes íntimas da menina e com parte do pênis para fora da cueca.

Ela e outra parente começaram agredir o suspeito e utilizaram uma faca para tentar matar o acusado. Uma das agressoras tentou desferir golpes na parte íntima do homem.

No final, ambas foram encaminhadas à Polícia Civil, onde foram ouvidas e liberadas. O caso será investigado.