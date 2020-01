A pedido do Ministério Público Estadual (MPE), a Justiça determinou ao município de Tangará da Serra (MT) que suspenda um processo seletivo simplificado lançado em janeiro deste ano para promover uma série de adequações no edital. Entre as mudanças que deverão ser feitas está a definição de um prazo maior para inscrições, e a opção de inscrição via internet. A seleção visa a contratação temporária de profissionais e a formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Educação.

Conforme a decisão liminar, o Município também deverá incluir no edital a hipótese de isenção de taxa de inscrição aos candidatos comprovadamente hipossuficientes, as possibilidades para devolução da taxa de inscrição e apresentação de títulos em fase posterior ao ato de inscrição e a fixação de critérios objetivos para pontuação de títulos, além da graduação. O prazo para interposição de recursos também deverá ser ampliado.

Segundo o Ministério Público, as alterações a serem realizadas buscam assegurar a ampla concorrência, o atendimento ao interesse público, a ampla defesa e o princípio da proporcionalidade.

Antes de ingressar com a ação, a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra encaminhou notificação ao prefeito Fábio Martins Junqueira (MDB) e ao secretário municipal de Educação, Gilmar Utzig, comendando a adoção de providências para a correção das irregularidades, mas nem todas foram acatadas pela administração municipal.

Na ação, o promotor de Justiça Thiago Scarpellini Vieira destaca que o prazo entre a data da publicação do processo seletivo (15 de janeiro de 2020) e da inscrição (16, 17 e 20 de janeiro de 2020) até a data da realização da prova (2 de fevereiro de 2020) se mostra exíguo, uma vez que computou-se apenas 18 dias para o candidato se preparar para o concurso. Foram questionados ainda vários outros pontos do edital.