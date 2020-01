O 1° eclipse lunar penumbral da década será nesta sexta-feira, dia 10. Ele acontece quando a Lua entra na região de penumbra, ou seja quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados de modo que algum deles seja ocultado total ou parcialmente por outro.

O penumbral é raro, em particular e pode gerar uma variação no humor das pessoas. Este primeiro eclipse lunar do ano vai acontecer a partir das 17h07 desta sexta-feira.

O fenômeno não será visível no Brasil – apenas na Ásia, África e Europa -, mesmo assim, astrólogos afirmam que quem não vê o eclipse também é afetado pela energia dele, que permanece na Terra por uma semana, no mínimo.

A força da energia seria porque este fenômeno abrange muitos planetas em Capricórnio, ou seja Júpiter, Sol, Mercúrio, Saturno e Plutão, além do Nodo Sul.

Os estudiosos dizem que esse tipo de eclipse é um excelente momento para abandonar hábitos antigos, como parar de fumar, por exemplo.

Mudanças por vir

Eclipses lunares representam mudança, transformação e crescimento.

Astrólogos afirmam que eles significa o fim de uma era e marco da chega de novos tempos e situações.

Velhos hábitos, pessoas ou lembranças são abandonados em favor de novos, que vão surgir.

No plano coletivo, ele provoca novos conceitos, comportamentos, fases, modismos e líderes surgem no cenário sociocultural e político.

Amor

Como eclipses trazem à tona aspectos emocionais e conclusões, eles simbolizam a oportunidade de construir novos começos.

É comum ver alterações nos padrões de comportamento e humor.

Por isso, relacionamentos familiares, entre casais, tendem a extremos que vão do ódio à paixão, ou vice-versa.

O melhor a fazer é não provocar nem aceitar provocações, procurar ter calma para relevar o que for necessário pra não piorar as tensões e promover rupturas que demorem a serem curadas.

Fenômenos do ano

2020 terá quatro eclipses lunares penumbrais.

Além deste de 10 de janeiro, os outros serão em: