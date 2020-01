O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa deputado estadual Thiago Silva, tem cobrado o Governo do Estado sobre o chamamento dos concursados de 2017 da Secretaria Estadual de Educação.

No dia 23/01 foi publicado no Diário Oficial do Estado, a prorrogação por mais 2 anos do concurso, cobrança essa do deputado Thiago e demais professores e sindicalistas da educação estadual, porém agora há a necessidade do chamamento dos profissionais já homologados no concurso.

O edital do concurso em 2017 foi lançado para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos efetivos de professor de educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional do quadro permanente da secretaria.

“Agradecemos o Governo por atender nosso pedido e da Comissão de Educação e ter prorrogado o concurso por mais 2 anos a partir de 1º de fevereiro, mas agora a Seduc precisar fazer o dever de casa e convocar quem foi aprovado, pois temos demandas nos 141 municípios que podem ser supridas com a chegada de novos profissionais, que estão motivados a trabalhar no Estado”, disse o parlamentar.

Segundo o relatório da Comissão de Educação da Assembleia, dezenas de escolas foram visitadas em 2019, sendo elas escolas estaduais, técnicas e municipais nos municípios de Cuiabá, Rondonópolis, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Juína, Juscimeira, Nova Xavantina, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Vila Bela da Santíssima Trindade. Com a visita, foi verificada in loco a necessidade do chamamento dos profissionais para apoiar as atividades escolares.