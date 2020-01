As pessoas que usam o Tinder receberam uma importante notícia nesta quinta-feira. O aplicativo de namoro, um dos mais populares do mundo, vai ganhar um recurso atrelado à segurança dos seus usuários. Trata-se de um botão de “pânico”.

O recurso terá como principal função alertar as autoridades locais sobre situações que envolverem perigo iminente a quem estiver utilizando o aplicativo no momento do encontro com um desconhecido.

O botão estará atrelado ao aplicativo de segurança Noonlight, que permitirá ao usuário se conectar aos serviços de emergência pessoais. O recurso chegará primeiro aos Estados Unidos e depois deve se espalhar pelo planeta.

Segundo uma fonte ligada ao Tinder, o aplicativo o Noonlight funcionará como uma conexão entre o usuário e “despachantes treinados que entram em contato com as autoridades em nome do próprio usuário”.

O Tinder se prontificou a explicar que vai lançar um centro de segurança dentro do aplicativo para manter os usuários informados sobre os novos recursos e, assim, tirar as preocupações com riscos de invasões das contas pessoais.