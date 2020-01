Preso há mais de 40 dias sob acusação de integrar uma quadrilha de traficantes, o vereador por Várzea Grande, Calistro Lemes do Nascimento, o Jânio Calisto (PSD), teve pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) nesta quinta-feira (30). A decisão contrária foi proferida pelo desembargador Gilberto Giraldelli, da 3ª Câmara Criminal do TJ.

Para o magistrado, é temerário colocar Calistro em liberdade, uma vez que o juiz da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande ao decretar a prisão preventiva afirmou ser necessária tal medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal diante da gravidade dos crimes imputados ao vereador.

A prisão de Jânio Calistro foi efetuada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) no dia 19 de dezembro de 2019 quando foi deflagrada a “Operação Cleanup”, para prender 21 pessoas acusadas de participação numa quadrilha que atuava no tráfico de drogas em Várzea Grande.

À época, a Polícia Civil informou que o grupo comandava o tráfico de drogas com a participação do vereador que é policial civil aposentado. Segundo o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, responsável pelas investigações, Jânio Calisto possuía importante participação dentro da organização e usou de sua experiência de policial civil, para favorecer as ações da organização.

No pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, a defesa alegou que a manutenção da prisão resulta em constrangimento ilegal, até porque ele nega qualquer participação nos crimes imputados a ele. A defesa pediu ainda que o decreto prisional fosse substituído por medidas cautelares diversas, o que incluiria até o uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, o desembargador Gilberto Giraldelli enquanto relator do habeas corpus, entendeu que a defesa ainda não conseguiu provar a inocência do vereador e que na prisão preventiva constam indícios suficientes do possível envolvimento de Calistro com o narcotráfico, conforme mostraram relatórios policiais produzidos com base na quebra do sigilo de dados e interceptação telefônica do vereador e outros integrantes da organização criminosa.

Quanto à situação política de Jânio Calistro nada foi decidido pela Câmara de Vereadores de Várzea Grande que ainda está de recesso. A expectativa é que no retorno dos trabalhos, no dia 18 de fevereiro, algum processo pedindo a cassação do vereador por quebra de decoro seja protocolado na Casa.