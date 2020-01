O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), afirmou nesta terça-feira (7) que a recente declaração do ex-senador Cidinho Santos (PL) – aliado do governador Mauro Mendes (DEM) e um dos coordenadores da campanha vitoriosa do democrata em 2018 – de que apoia sua reeleição, é mais uma prova de que políticos do grupo de Mendes estão ao seu lado.

Cidinho defendeu apoio do DEM à reeleição de Emanuel Pinheiro por entender haver uma “boa administração” em Cuiabá. Mas publicamente, o governador que é liderança de maior expressividade da sigla democrata, rechaça qualquer possibilidade de apoiar uma possível reeleição de Pinheiro ao Palácio Alencastro.

“Tem muita gente, boa parte do entorno do governador, como boa parte da população, e por isso estamos com uma alta taxa de aprovação, que está vendo nosso esforço diuturno, nosso trabalho intenso, com constantes obras, ações e projetos para melhorar Cuiabá”, se vangloriou Pinheiro em conversa com jornalistas durante lançamento do Programa Amor – Assistência Médica e Odontológica Rural.

“Cidinho está reproduzindo aquilo que venho falando para vocês: É Jayme Campos, Júlio Campos, Eduardo Botelho, Dilmar Dal’Bosco, e agora o Cidinho, nos apoiando. Porque quem ama Cuiabá, quem gosta de Cuiabá – e sem nenhuma paixão político-partidária – está enxergando que estamos fazendo e tentando fazer para melhorar nossa cidade”, continuou Pinheiro que desde 2019 vem alegando ter mais de 10 partidos o apoiando para caso decida disputar as eleições deste ano.

Mas por outro lado, ele desconversa quando questionado se é candidato a reeleição alegando que ainda não decidiu se vai ou não buscar um segundo mandato como prefeito da Capital.

Vale ressaltar, no entanto, que há vários meses o governador Mauro Mendes vem criticando a gestão de Emanuel e defendendo que o Democratas lance um nome para “melhorar” a administração de Cuiabá. Pinheiro, por sua vez, usa da ironia para dizer que o governador estava “ilhado” dentro do próprio partido.

“Eu não tenho nenhum problema com eles. Sempre falei isso. É deles comigo. Se quiserem conversar comigo por Cuiabá, para Cuiabá, faço tudo pela minha cidade. Mas não sei as razões desse problemas deles comigo”, pontuou Pinheiro.

Conversa de WhatsApp

O ex-senador Cidinho Santos, que é ex-prefeito de Nova Marilândia (MT) por dois mandatos e presidiu a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) por dois mandatos consecutivos, declarou seu apoio a Emanuel em um grupo de WhatsApp.

Na mensagem ele afirmou que o prefeito faz uma “boa administração” em Cuiabá, além de pertencer ao partido que fez parte da aliança que conduziu Mendes ao Palácio Paiaguás.