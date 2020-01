O fim de semana foi agitado em Santo Antônio de Leverger (MT), com a realização do 2º

Torneio de Futevôlei, que reuniu as melhores duplas da Baixada cuiabana e representantes de várias regiões de Mato Grosso.

O evento que contou com 21 duplas, entre elas, atletas de Sinop, Sorriso, Rondonópolis,

Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger e Rio de Janeiro, serviu para marcar a abertura do calendário das atividades esportivas, que serão realizadas na Arena J.B em Leverger, durante este ano de 2020.

A Arena J.B, em 2020 faz parte do circuito estadual de futevôlei, onde está programada para ser palco de algumas etapas. De acordo com o empresário e responsável pela Arena, João Benedito, a iniciativa tem vários objetivos, que vai desde incentivar a pratica esportiva, divulgar a modalidade do futevôlei, como também, proporcionar as pessoas que vivem em Santo Antônio de Leverger, o acesso a uma opção de lazer.

“Em toda minha vida pratiquei esportes, quando adulto ingressei na gloriosa Polícia

Militar de Mato Grosso, onde me dediquei por cerca de 30 anos, durante este período

tivemos que atuar ostensivamente para combater a bandidagem, e foi nesses anos que a

minha convicção se fortaleceu, em utilizar o esporte para prevenir, orientar e evitar que

os jovens busquem os caminhos errados, e tenha no esporte uma oportunidade de uma

vida digna. Desta forma, como empresário, construímos a Arena J.B, em busca de um

futuro melhor para nossa população”, explicou João Benedito.

Os jogos da etapa do estadual são organizados através uma parceria entre os responsáveis da Arena J.B e a Federação Mato-grossense de Futevôlei. Os organizadores do evento disseram que esta etapa contou com atletas experientes, já que estavam em jogo premiação em dinheiro, e para conseguir atender toda demanda, um outo torneio já está programado para o mês de março, mas só para atletas iniciantes.

O 1º Torneiro de Futevôlei para iniciantes na Arena J.B, será realizado nos dias 13 e 14 de março, com a previsão de participação de 40 duplas, apenas de iniciantes.

Para os participantes, a iniciativa é de extrema importância para difundir a modalidade

na região, principalmente com um local adequado para a prática esportiva, como é o

caso da Arena J.B, que atrai adeptos e melhora a nível dos atletas.

Confira as duplas que venceram o 2º Torneiro de Futevôlei

1ª – Alef e Babão – Cuiabá.

2ª – Fernandão e Moretti – Cuiabá.

3ª – Ico e Nadal – Sinop.