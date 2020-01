Ingredientes

200 g de granola

100 g de margarina derretida

1 pacote (130 g) de biscoitos cobertos com chocolate

Creme

100 g de margarina

½ xícara (chá) de açúcar

1 lata de leite condensado

2 e ½ caixinhas (500 g) de creme de leite

1 envelope (12 g) de gelatina em pó incolor hidratada e derretida em 5 colheres (sopa) de água

6 colheres (sopa) de geleia de frutas vermelhas

Cobertura

100g de chocolate meio amargo picado

½ caixinha (100 g) de creme de leite

Modo de preparo

1 Misture a granola com a margarina derretida e forre a base de uma fôrma de fundo removível (20 x 6 cm), pressionando com as costas de uma colher para compactar.

2 Forre a lateral da fôrma com os biscoitos cobertos com chocolate, deixando a parte do chocolate voltada para o aro, e leve à geladeira por 20 minutos.

3 Com cuidado, despeje o creme sobre a base da torta e, por cima, espalhe colheradas da geleia. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas ou até firmar.

4 Espalhe a cobertura e leve novamente à geladeira até adquirir consistência antes de desenformar.

Creme

1 Manualmente, bata a margarina com o açúcar até obter um creme claro e homogêneo.

2 Adicione o leite condensado e continue batendo para misturar tudo muito bem.

3 Junte o creme de leite, misture e agregue a gelatina derretida ainda quente.

Cobertura

1 Derreta o chocolate com o creme de leite até obter um creme liso e brilhante.