Um ex-presidiário com tornozeleira eletrônica foi preso na noite desta quarta-feira (29), acusado de comandar uma boca de fumo num condomínio de prédios no bairro CPA 3, em Cuiabá (MT). O suspeito é popularmente conhecido como “Tio Chico do tráfico”, tanto pelos moradores quanto pela polícia. Ele tem passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma viatura da Força Tática fazia rondas quando recebeu a informação de que no bairro CPA 3, havia uma boca de fumo que movimentava o tráfico de drogas na região. Os policiais foram até o local e se depararam com dois homens que tentaram fugir.

Um deles fugiu dentro dos apartamentos e o outro correu para o fundo do condomínio. O primeiro foi detido e teve o apartamento revistado.

No local, os PMs encontraram uma grande porção de cocaína, uma balança de precisão, uma tesoura e um carretel de linha e materiais utilizados para o embalo de drogas. Também localizaram escondidos num colchão 24 porções de cocaína e R$ 500.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para Central de Flagrantes de Cuiabá. O segundo suspeito não foi localizado.

