Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), apontam que mais de 500 mil pessoas estão com os títulos cancelados no Estado, por não terem feito o cadastramento biométrico. Isso corresponde a 20% do eleitorado mato-grossense. O eleitor que não regularizar a situação até 21 de fevereiro ficará de fora da eleição suplementar para o Senado, marcada para o dia 26 de abril, para a escolha de um novo senador.

De acordo com o presidente do TRE, o desembargador Gilberto Giraldelli, a legislação impõe que 151 dias antes da eleição, seja definida a lista de eleitores. Por isso a Corte Eleitoral prorrogou para 21 de fevereiro o prazo para que os eleitores possam fazer a biometria e participar da eleição ao Senado.

A ideia é evitar uma abstenção recorde na eleição que vai escolher um senador ou senadora para a vaga que era da juíza aposentada Selma Arruda (Podemos). “Talvez por estarem desacreditados, muitos não fizeram ainda o cadastramento eleitoral. Os eleitores devem regularizar a situação perante o Tribunal Regional Eleitoral, até 21 de fevereiro, 65 dias antes do pleito”, comentou o presidente do TRE em coletiva nesta quarta-feira (22).

No entanto, depois do dia 21 de fevereiro os trabalhos de cadastramento biométrico continuarão a fim de atender eleitores interessados em votar nas eleições municipais de 4 de outubro, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Nesse caso, os eleitores podem regularizar as pendências até o dia 6 de maio para garantir o direito de votar em outubro.