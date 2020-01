O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso informa o fechamento de dois locais de votação em Denise e um local de votação em Barra do Bugres. Os eleitores foram transferidos para outros locais (veja abaixo).

Foi desativada como local de votação a Câmara Municipal de Barra do Bugres e seus eleitores foram transferidos para a Escola Estadual Julieta Xavier Borges, situada na Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 100, São Raimundo.

Também foi desativada como local de votação a Câmara Municipal de Denise. Os eleitores foram transferidos para a Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, com endereço na Avenida Barra do Bugres, Centro.

A Escola Professor São José foi desativada e seu eleitorado passará a votar na Pré-escola municipal Sítio do Pica-Pau Amarelo, situada na Rua 7 de setembro, n. 927, Centro, Denise.

As modificações estão previstas na Portaria nº 02/2020 assinada pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral, Arom Olímpio Pereira. “Foi necessária a adequação dos locais de votação no âmbito desta 13ª Zona Eleitoral com vista a logística de distribuição de urnas eletrônicas, bem como alimentação dos auxiliares eleitorais e mesários que atuarão no pleito 2020”.