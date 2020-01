Após 16 dias de muito mistério, a Polícia Civil confirmou que prendeu nesta sexta-feira (24), três envolvidos na morte da travesti Mari, 38 anos, moradora de Santo Antônio de Leverger (MT), cujo nome de batismo é José Mario Bastos, 38 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 8 de janeiro, quando saiu da pizzaria onde trabalhava, não chegou em casa e nem foi mais vista.

Embora o caso seja tratado como homicídio, o corpo da vítima ainda não foi localizado. Buscas estão sendo feitas numa região de mata próxima à casa da vítima. Um drone e militares do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fazem sobrevoo na área procurando o cadáver da travesti.

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos confessou o crime e apontou que outros dois comparsas enterraram o corpo. Eles não deram detalhes do crime.

Amigos da travesti, organizavam um protesto com fechamento de rodovia para o próximo domingo (26). O objetivo seria cobrar respostas quanto ao desaparecimento de Mari. A família da vítima é de Manaus e foi comunicada nesta sexta-feira (24) sobre o desfecho do caso, ou seja, de que ela foi morta e seu corpo está sendo procurado.

Durante as diligências, os policiais da delegacia de Santo Antônio de Leverger conseguiram imagens do circuito de segurança de estabelecimento comercial que flagraram a vítima, antes do seu desaparecimento, na companhia de duas pessoas.

Os dois acompanhantes vistos nas imagens foram identificados e ouvidos, mas liberados em seguida. Outras testemunhas ligadas à vítima também foram ouvidas. Mari morava em Mato Grosso há 10 anos. A Polícia Civil segue investigando o caso.