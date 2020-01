Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (17) tentando fugir da Polícia Militar com uma grande quantidade de pescado irregular, no município de Poconé (MT). Cerca de 30 peixes de grande porte, com sinais de pesca predatória, foram apreendidos após o veículo Fiat Uno de cor branca com os suspeitos bater numa arvore durante perseguição policial.

Uma viatura da PM estava em rondas pelo bairro Boa Nova, quando avistou o veículo em alta velocidade e iniciou uma perseguição já que o condutor se negou a parar o carro.

Já na estrada de acesso à comunidade do Capão de Angico, o motorista perdeu o controle da direção numa curva e bateu contra uma árvore. No veículo estavam três homens, todos maiores de idade.

Os policiais se aproximaram, fizeram a abordagem e encontraram o pescado sendo transportando irregularmente. Foram apreendidos 10 pintados, 11 jaús, três cacharas e cinco pacus, todos sem as cabeças. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e nem portava a documentação do carro.

Os três ocupantes do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal de Poconé. Em seguida foram transferidos para o Pronto-Socorro de Várzea Grande, devido à gravidade dos ferimentos.