O União Esporte Clube já estreia no Campeonato Mato-grossense 2020 jogando em casa. O jogo contra o time do Mixto está marcado para esta terça-feira (21) a partir das 20h10 no estádio Luthero Lopes.

O time, que conta com o apoio da torcida para mais uma temporada, espera casa cheia para o jogo. Os ingressos estão à venda por R$15 antecipado e R$30 na hora do jogo.

Também está disponível a venda de meia-entrada a R$15 e crianças até 12 anos não pagam entrada.

O estádio Luthero Lopes recebeu alvará de liberação nesta segunda-feira (20) para receber jogos do Mato-grossense, Copa do Brasil e Brasileiro série D com torcedores.