O União de Rondonópolis venceu mais um adversário na noite desta quinta-feira (30) na Arena Pantanal, em Cuiabá. Desta vez, o jogo foi contra o Dom Bosco.

A chuva tomou conta do primeiro tempo que terminou zerado para os dois lados. Só no segundo tempo que os gols começaram a aparecer.

União abriu o placar com o zagueiro Tallysson de longe. Depois, foi a vez do zagueiro do Dom Bosco Odail Jr. fazer de pênalti.

O União conseguiu já nos acréscimos desempatar o jogo com o atacante Andrézinho.

Com a vitória o colorado volta a liderança do Campeonato Mato-grossense com três vitórias em três jogos. Já Dom Bosco fica na sexta-posição.

O união joga agora no dia 22 de fevereiro contra o Sinop.