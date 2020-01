Sob efeito de drogas, um rapaz que não teve o nome divulgado, e um adolescente de 16 anos entraram em luta corporal com policiais militares e conseguiram tomar um fuzil de um sargento, na região da Cohab Canelas, em Várzea Grande (MT). A arma estava carregada e travada. Ao final da confusão, registrada na madrugada desta sexta-feira (3), ambos foram presos e não houve feridos.

Segundo informações da Policia Militar, a guarnição foi acionada pelos pais de um dos acusados, relatando que o filho estava tentando matar um colega com uma faca por causa de drogas. Ele disse aos pais que o amigo teria sumido com a droga dele e acabou surtando. Além de tentar agredir aos pais, o acusado partiu para cima do amigo com a faca.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram o menor correndo com as mãos sujas de sangue. Ele foi detido e tentou reagir contra os PMs, agredindo-os. Enquanto tentavam imobilizar o menor, o outro suspeito tomou o fuzil que estava preso na bandoleira do sargento da PM.

O rapaz apontou a arma para os policiais que reagiram e fizeram um disparo contra ele. Foi então que jogou o fuzil no chão e sinalizou que se entregaria. No entanto,de acordo com o relato contido no boletim de ocorrência, o outro suspeito partiu para cima dos policiais e continuou as agressões.

Após a chegada do reforço policial as equipes conseguiram imobilizar a dupla e acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou os dois para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.