O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, recorreu ao Instagram para criticar o projeto de lei do deputado federal Carlos Bezerra (MDB) que trata sobre a “licença-menstruação”.

O “Véio da Havan”, como é conhecido nas redes sociais, está se sentindo prejudicado com o benefício já que cerca de 85% dos funcionários da Havan são mulheres.

Pela proposta contida no projeto, a ideia é conceder três dias de afastamento do trabalho às mulheres durante o período menstrual. Carlos Bezerra se inspirou em notícia veiculada na imprensa sobre uma empresa britânica que adotou esse tipo de licença.

“Quanto mais direitos trabalhistas, menos empregos os brasileiros vão ter. Olhem só o Projeto de Lei populista ‘Licença-Menstruação’, de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT). Se aprovado, todos os meses as mulheres poderão faltar até três dias de trabalho durante o período menstrual”, diz trecho da postagem.

Na Câmara dos Deputados, o projeto está aguardando designação de relator na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER).

Veja a publicação na íntegra

Quanto mais direitos trabalhistas, menos empregos os brasileiros vão ter. Olhem só o Projeto de Lei populista “Licença-Menstruação”, de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT). Se aprovado, todos os meses as mulheres poderão faltar até três dias de trabalho durante o período menstrual. Os empregos no Brasil estão voltando a crescer e a economia a prosperar, leis como essas atrasam o desenvolvimento. Imaginem aqui na @havanoficial, onde 85% dos colaboradores são as competentes mulheres, ou seja, são 18.500 mulheres. Pense no impacto gigantesco que teria na produtividade se todas elas faltassem todos os meses? E você, concorda com essa proposta da lei? @carlosbezerramt .