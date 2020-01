Ingredientes

50 gramas couve-flor; ½ cenoura; 4 vagens; ½ batata; 50 ml azeite de oliva; 1 Colher de chá Sal; 1 pitada Curry em pó; 1 pitada Coentro em pó; 1 pitada Páprica Doce; 1 pitada Garan Massala (mistura indiana de temperos); 1 ovo batido para empanar; 2 colheres de sopa farinha de rosca para empanar.

Modo de Preparo

Cozinhe todos os legumes na água; Escorra e passe tudo no processador para triturar; Na frigideira, esquente o óleo e coloque os temperos; Depois, adicione os legumes cozidos; Deixe cozinhar até tudo ficar bem seco, não pare de mexer; Enrole o “creme” de legumes na forma de palitos, e passe cada um no ovo e na farinha de rosca; Frite em olho quente; Sirva com molho de pimenta.