O ano de 2020 chegou e com ele chegam grandes estreias do mundo das séries. Não são apenas novas temporadas de nossas séries favoritas que estamos aguardando, como também o lançamento de novas produções que já foram anunciadas há algum tempo.

Entre as séries mais aguardadas para 2020, podemos esperar títulos de ação, aventura, romance e comédia, novas adaptações e clássicos, tudo isso vindo de canais e plataformas de streaming.

Em 2019, Netflix, Amazon Prime Video e HBO GO ganharam dois concorrentes de peso, o Apple TV+ e o Disney+, o que deve aumentar consideravelmente a quantidade de séries para maratonarmos no ano que vem.

Pensando nisso, o Canaltech criou esta lista com as séries mais aguardadas para 2020. Confira quais são:

1. Star Trek: Picard

2020 vai começar bem para os fãs da saga Star Trek, que poderão conferir logo em janeiro a primeira temporada da série Star Trek: Picard, que estreia no Amazon Prime Video.

A trama, que foi apresentada ao público em julho de 2019, na Comic Con de San Diego, vai se passar quase 20 anos após os acontecimentos do filme Star Trek: Nemesis, de 2002, e vai contar com 10 episódios. Estão presentes no elenco Patrick Stweart, Brent Spiner, Jonathan Frakes, entre outros.

A segunda temporada já está confirmada, mesmo antes do lançamento da primeira, que acontece no dia 23 de janeiro.

2. Falcão e o Soldado Invernal

Outra série que já está causando muitas expectativas nos fãs da Marvel é Falcão e o Soldado Invernal, que deve ir ao ar em 2020 pela plataforma de streaming Disney+. Os personagens Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), já apresentados na saga Vingadores, estão de volta ambientados em um cenário após os acontecimentos vistos em Vingadores: Ultimato.

De acordo com o diretor de Falcão e o Soldado Invernal, Kari Skogland, a relação entre a dupla será algo bastante divertido de assistir e vários personagens da saga estarão presentes na história, agradando os fãs que já estão sentindo falta desse universo.

Ainda não há data de lançamento definida para a série, nem mesmo trailers e cartazes oficiais divulgados, mas a estreia vai acontecer em algum momento de 2020.

3. Hunters

A série Hunters, que terá a sua primeira temporada lançada em 2020, se passa na Nova York do ano de 1977 e conta a história de um grupo de caçadores de nazistas. Baseada em acontecimentos reais, a trama mostra que centenas de nazistas estão vivendo nos Estados Unidos com identidades falsas, passando a serem alvos desses justiceiros com sede de vingança.

Hunters é dirigida por Jordan Peele (Corra!, Nós) e conta com atores como Logan Lerman, Al Pacino, Kate Mulvany, Tiffany Boone, entre outros no elenco. O Instagram oficial da série já está com várias fotos e cartazes e o trailer também já está pronto.

A previsão é que Hunters tenha 10 episódios na primeira temporada, porém uma data exata de lançamento ainda não foi definida. A atração será exclusiva do Amazon Prime Video.

4. House of the Dragon

2019 foi o ano em que Game of Thrones chegou ao fim, mas isso nunca significou que ficaríamos longe de Westeros para sempre. Em 2020 seremos agraciados com House of the Dragon, uma série derivada de GoT que também será lançada pela HBO.

Na série, baseada no livro Fogo e Sangue, lançado por George R.R. Martin neste ano, conheceremos uma história que precede os acontecimentos de Game of Thrones.

O que também sabemos, até a publicação desta lista, é que os 10 episódios devem chegar até o fim de 2020, no mais tardar no começo de 2021. Vamos torcer para que as gravações estejam dando certo e que a estreia aconteça o quanto antes, não é mesmo?

5. The Outsider

Se tem uma série que já está mais do que pronta para estrear no ano que vem, essa série é The Outsider, da HBO. Baseada no livro homônimo de Stephen King, a trama vai mostrar a investigação do assassinato brutal de um jovem garoto, quando uma força sobrenatural começa a se envolver no caso.

A série conta com um elenco de peso, como Ben Mendelsohn (Bloodline), Cynthia Erivo, Bill Camp, Julianne Nicholson, entre muitos outros, e também com Jason Bateman (Ozark) e Andrew Bernstein na produção executiva e direção. O roteiro ficou por conta de Dennis Lehane.

A estreia de The Outsider vai acontecer no dia 12 de janeiro no HBO GO.

6. Jurassic World: Camp Cretaceous

Também vai ter série de animação em 2020, produzida pela Netflix em parceria com a DreamWorks. Jurassic World: Camp Cretaceous vai acontecer na mesma linha do tempo do filme Jurassic World, de 2015, e acompanhará a vida de seis adolescentes que precisam fazer de tudo para sobreviver aos dinossauros em uma aventura ao lado oposto da Isla Nublar.

Jurassic World: Camp Cretaceous vai estrear em algum momento de 2020.

7. Run

Depois do sucesso de Fleabag, série do Amazon Prime Video, Phoebe Waller-Bridge estará de volta em 2020, mas desta vez na frente e atrás das câmeras. A atriz, produtora e roteirista está trabalhando em uma série para a HBO chamada Run, classificada como uma comédia de terror.

Run vai contar a história de dois ex-namorados que, há 15 anos, fizeram um pacto prometendo um ao outro que sempre que precisarem escapar de suas vidas poderiam apenas enviar uma mensagem ao outro dizendo: “corra”. Com isso, de forma impulsiva, os dois desaparecem juntos. O casal é interpretado por Domhnall Gleeson e Merrit Wever.