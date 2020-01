O ano de 2020 na Broadway será marcado como o ano da estreia do musical sobre a vida de um dos maiores artistas de todos os tempos, Michael Jackson. Começam a ser vendidos no próximo dia 15 de janeiro os ingressos para “MJ: The Musical”, espetáculo sobre a vida e obra do Rei do Pop.

A estreia oficial está agendada para 13 de agosto de 2020, no Neil Simon Theatre, em Nova York, mas haverá pré-estreias desde 6 de julho, que prometem encher a plateia de nomes poderosos do showbusiness.

Há uma grande expectativa em relação à obra, sobretudo em relação aos fãs de Michael Jackson. Já estão garantidos no repertório hits como Billie Jean e Thriller.

A ficha técnica do espetáculo reúne gente graúda, como a dramaturgia a cargo de Lynn Nottage, que já ganhou duas vezes o Pulitzer. O coreógrafo inglês vencedor do Tony Christopher Wheeldon é quem assina a direção da obra.

Ainda não há previsão de “MJ: The Musical” ter montagem brasileira, mas já há produtores nacionais interessadíssimos em trazê-lo para cá em versão nacional.