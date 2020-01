O ano de 2019, foi bem produtivo para o vereador Adonias Fernandes (MDB) que fechou com 165 indicações, 22 Moções de Aplausos e 19 Projetos de Lei. O parlamentar acompanhou de perto várias ações para que várias comunidades pudessem receber melhorias em Rondonópolis – MT

De acordo com o vereador, através de suas indicações ao prefeito José Carlos do Pátio, diversos bairros da região Salmen foram revitalizados e alguns receberam academias populares.

Outra indicação que Adonias avalia como muito importante foi a de desapropriar o espaço Beira Rio para transformá-lo em uma área de projetos sociais e atender comunidade. “O prefeito levou em consideração o meu pedido e colocou em prática”, afirmou

A reforma e ampliação da Vila Olímpica, também vale destacar, pois foi mais uma indicação do vereador atendida pela atual gestão.

O projeto do Parque do Escondidinho e do Lourencinho saíram neste ano do papel e foi motivo de comemoração para o vereador Adonias que é o autor dos dois projetos e que sabe da importância que eles representam para a população.

Para o vereador Adonias os fogos de artifício sem barulho foi uma bela conquista em 2019. “Mesmo ainda não tendo aprovado o meu projeto que proíbe o barulho dos fogos, em parceria com as ongs conseguimos sensibilizar a população, inclusive o Poder Executivo tanto que esse o show de Ano Novo teve fogos, mas não teve barulho. Vou reapresentar o projeto novamente para isso vire lei”, afirma.

O barulho dos fogos causa estresse nas crianças, incômodo nas pessoas em leitos de hospitais, idosos e é nocivo principalmente para as pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo, que podem ficar extremamente incomodadas. Os animais também sofrem muito com o barulho, por isso a aprovação desse projeto é importante.