O vereador Adonias Fernandes (MDB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, garantiu para o ano de 2020 uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Anual Orçamentária (LOA) de R$ 3 milhões para a implantação do Hospital Municipal de Rondonópolis (HMR).

De acordo com o vereador a ideia desse recurso é já para o prefeito poder começar a trabalhar este ano, o Hospital Municipal. “Hoje contamos com a Santa Casa e o Hospital Regional que atende não só Rondonópolis, mas uma região Sul inteira e como está não é possível suprir a demanda. Até pequenas cirurgias estamos tendo que mandar para outras cidades. Uma cidade como a nossa precisa de ter a própria estrutura, com urgência”, alega.

Para Adonias, há em Rondonópolis alguns espaços que inclusive já foram hospitais e que podem ser desapropriados para que a Prefeitura faça a implantação de um HMR. “É possível transformar um desses espaços em um hospital, porque hoje o município só tem a UPA que é uma unidade de Pronto Atendimento e não um hospital”, finaliza.

Desde o ano passado que o vereador vem trabalho nessa ideia, em julho, quando ocorreu a visita do ministro da Saúde em Rondonópolis, Adonias entregou uma indicação pedindo recurso para o Hospital. “Depois disso, o ministro solicitou a Secretaria Municipal de Saúde que fosse feito o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) para que o recurso seja garantido por parte do Governo para atender essa nova unidade e já estamos trabalhando nisso”, explica o vereador.