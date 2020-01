Um projeto de Lei de autoria do vereador por Cuiabá, Mario Nadaf (PV), que está tramitando na Câmara Municipal da Capital visa acabar com o recesso parlamentar do mês de julho. Ele justifica que o recesso prejudica o andamento dos trabalhos com a paralisação das atividades na Casa de Leis. A matéria pretende acabar com os 15 dias de férias dos vereadores.

O projeto nº 001/2019 ainda precisa passar por votação em plenário. Para ser aprovado precisará de um quórum qualificado de dois terços, ou seja, 17 votos de um total de 25 vereadores.

Serão necessárias duas votações. Se o projeto for aprovado, o presidente da Casa, Misael Galvão (PTB), deverá publicar a lei para entrar em vigor sem precisar da sanção do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

De acordo com o trâmite interno, o projeto já estava pronto para ser apreciado em plenário, mas houve a apresentação de uma emenda por parte do vereador Toninho de Souza (PSD).

A emenda deve receber o mesmo tratamento que do projeto principal, ou seja, passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) para receber parecer e depois ser incluída ao projeto para votação.