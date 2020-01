Enquanto o TRE-MT não confirma, oficialmente, a data para a eleição suplementar ao Senado e a ex-dona da vaga, Selma Arruda (Podemos), segue ocupando a cadeira, mais de uma dezena de nomes continua sendo ventilada para entrar da disputa.

Dentre eles, está o do vereador Misael Galvão (PTB), atual presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Ele está empolgado por acreditar que o PTB, sigla que se filiou há pouco mais de um mês, é “muito forte”. Por isso se sente feliz por ter o nome lembrado para a missão.

“Mas ainda com certeza terá grandes reuniões internas. Neste momento eu estou focado na gestão, no mandato de vereador e me projetando no trabalho de um grupo político para uma reeleição. Mas como eu cheguei e disse que sou soldado ao partido, estou pronto para dialogar”, disse o petebista nesta segunda-feira (13).