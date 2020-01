O município de Várzea Grande (MT) vai ofertar em 2020 mais de 5,5 mil novas vagas na rede pública municipal de educação. As oportunidades – frutos de expansões nas escolas, bem como em transferência de alunos para outras unidades – estão disponíveis na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, séries iniciais e finais. As matrículas para alunos novos começam na próxima segunda-feira (13) e vão até a quarta-feira (15).

Em 2019, a educação municipal fechou com 27.164 alunos matriculados, sendo 10.040 na Educação Infantil e 17.124 no Ensino Fundamental. A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, destaca que desde 2015, o número de matrículas na cidade vem aumentando. “Assumimos com pouco mais de 20 mil alunos nessas duas etapas de ensino. Tínhamos uma demanda enorme por infraestrutura, por novas unidades, por mais vagas, melhores salários, mais pessoal, mais professores e especialmente, um melhor método de aprendizado. Com muito trabalho, dedicação e investimentos, conseguimos transformar o ensino municipal, não apenas de forma quantitativa, com o incremento de vagas, mas com a melhoria de condições para o aprendizado, inclusive atraindo jovens para dentro da sala de aula por meio da Educação em Tempo Ampliado, projeto que serviu de modelo para a educação estadual”.

Como explica o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio Fidelis, essas vagas são remanescentes das rematrículas já efetuadas pelos alunos da rede pública municipal. “Em dezembro houve o período de confirmação de vagas para nossos alunos e todos que validaram o desejo de continuar têm suas vagas garantidas. O que estará sendo ofertado é para o preenchimento das vagas em sua totalidade, o que contabiliza 5.558 novas vagas”.

O secretário esclarece ainda que de total de mais de 5,5 mil novas vagas, a maior parte, quase 70%, estão na Educação Infantil, com 3.855 novas vagas para o atual ano letivo. A Educação Infantil é formada pela ‘creche’, onde estão abertas 1.457 novas vagas e pela ‘pré-escola’, com outras, 2.398. “Nossa maior demanda era justamente na Educação Infantil. Para 2020 estamos abrindo, apenas para crianças de dois anos de idade 1.005 vagas, algo inovador dentro da educação pública municipal de Várzea Grande”.

De acordo com a gerente de Legislação e Normas da Secretaria, Creonice de Oliveira Barbosa, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar desejada com antecedência para se certificarem da relação de documentos necessária e assim não ter problemas para efetivação das matrículas. “Todas as vagas serão preenchidas pelos responsáveis de forma presencial”, orienta. Esse período de matrículas para alunos novos também pode ser utilizado pelos pais e ou responsáveis que tiverem perdido o prazo para a rematrícula, ocorrido entre 11 e 13 de dezembro do ano passado. “Mesmo sendo aluno da rede, não há vaga assegurada e ele entra na mesma disputa que o aluno novo, concorrendo à vaga”.

Silvio Fidelis acredita que procura por novas vagas na rede municipal de Várzea Grande deverá continuar em alta por conta das melhorias observadas na Rede. Ele assegurou o empenho da gestão por ordem da prefeita Lucimar Campos para atender a demanda existente e considera desnecessário que os pais façam filas ou durmam na frente das unidades. “Na medida do possível todos serão atendidos”, disse Silvio Fidélis.