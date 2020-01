A Polícia Civil procura dois homens que espancaram empresário e esposa na noite desta terça-feira (21), em um supermercado na rua Coronel Caraciolo, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá (MT). A câmera de segurança do comércio registrou a chegada dos agressores, que são irmãos e a surra ambos deram no casal.

A motivação da agressão teria sido um desacordo comercial. Segundo a polícia, uma idosa de 75 anos, que seria mãe dos suspeitos, teria comprado um pacote de café no supermercado das vítimas. Porém, insatisfeita foi trocar o produto e o empresário recusou. A mulher então teria dito, em tom de ameaça, que contaria para os filhos e que os donos do mercado iriam se arrepender por não fazer a trocar.

Segundo o registro policial, por volta das 18h os dois homens chegaram em um Gol branco, entraram no comércio, levaram o empresário para fora e iniciaram as agressões. A esposa teria tentado intervir e também foi surrada.

No vídeo é possível ver que o homem cai no chão e leva vários chutes e socos desferidos pelos suspeitos. O empresário ficou desacordado e recebeu atendimento médico. Acionada, a Polícia Militar fez buscas mas nenhum suspeito foi localizado. A idosa também não foi encontrada e a Polícia Civil investiga o caso.