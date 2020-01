Um vigilante de 56 anos foi espancado na noite desta terça-feira (21), no bairro Industrial Leonel Bedin, no município de Sorriso (MT). Segundo relato da vítima, quatro homens usaram pedaços de madeira para cometer as agressões. Ele foi socorrido e continua internado em uma unidade de saúde, seu quadro de saúde estável.

Segundo informações passadas pela Polícia Civil, o boletim de ocorrência por lesão corporal mediante uso de força muscular e arma contundente, foi registrado pela Polícia Militar.

A vítima relatou que é segurança de rua no bairro Setor Industrial Leonel Bedin e enquanto fazia rondas pelas ruas, foi abordada por uma caminhonete com quatro ocupantes. Enquanto dois suspeitos o seguraram os outros dois começaram a espancá-lo com chutes, socos e com um pedaço de madeira.

Os suspeitos estavam à procura da arma de fogo do segurança, mas não a encontraram. Após as agressões, os suspeitos fugiram do local. O vigilante foi socorrido e está Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Sorriso, com vários ferimentos pelo corpo. A Polícia Civil de investiga o caso.