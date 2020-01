A visita do Governador Mauro Mendes a cidade de Rondonópolis (MT) foi cancelada. O encontro estava previsto para acontecer na sexta-feira (10) onde aconteceria a inauguração do Anel Viário Anel Viário Conrado Sales Brito.

Após a inauguração, estava previsto para o Governador e a equipe da Sinfra irem dar ordem de serviço para a retomada da obra da Escola Estadual Maria Tereza, além da vistoria que seria feita na reforma da Escola Estadual Marechal Dutra e visita à Escola Emanuel Pinheiro que já foi reformada.

A última agenda do dia 10 seria para acompanhar as obras de modernização do Hospital Regional de Rondonópolis, responsável pelo atendimento de toda a região sul e sudeste de Mato Grosso.

A assessoria do governo emitiu uma nota informando que a visita foi cancelada porque Mauro Mendes está atendendo uma recomendação médica devido a uma cirurgia na mão direita. A assessoria ainda informa que todos os compromissos cancelados serão remarcados.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA