Na noite desta segunda-feira (20), um casal foi alvo de um sequestro relâmpago, no bairro Poção, em Cuiabá (MT). As vítimas foram abordadas por quatro bandidos em duas motocicletas que entraram no carro e percorreram vários pontos atrás de caixa eletrônico levando o casal junto. Depois, os criminosos fugiram levando o veículo e R$ 500.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime foi cometido por volta das 21h. As vítimas disseram à PM que estavam na rua Miranda Reis, quando foram abordadas pelos bandidos. Em duas motos, que cercaram o veículo do casal. Na sequência, dois deles desceram e entraram no carro.

Após anunciar o sequestro, um dos ladrões passou a dirigir pela cidade, furando semáforos. Os celulares das vítimas foram jogados pela janela para evitarem o rastreio. Durante o crime, passaram por vários estabelecimentos comerciais em busca de caixas eletrônicos.

Já na Rodoviária de Cuiabá eles conseguiram fazer o saque de R$ 500. Consta no boletim de ocorrência que, enquanto o crime acontecia, a PM foi informada que uma mulher estava sendo mantida refém dentro de um veículo Peugeot 308 cor prata.

Em Rondas a PM encontrou o veículo na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av do CPA), mas na altura de shopping perdeu o carro de vista. Reforço policial foi solicitado e por volta das 22h, o carro foi encontrado abandonado no bairro Pedregal.

Depois de liberadas, as vítimas conseguiram acionar a polícia e reconheceram o veículo abandonado, trancado e sem as chaves. Ele foi guinchado e levado para a casa de uma das vítimas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.