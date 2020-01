A votação das contas de 2018 do ex-governador Pedro Taques (PSDB), prevista para a sessão desta terça-feira (7), no retorno do trabalhos legislativos, dividiu os 24 deputados estaduais em três grupos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso: o bloco pela reprovação do balancete, outro favorável à aprovação e o grupo dos indecisos. Ou seja, dos parlamentares que ainda estão em “cima do muro” ou não querem antecipar os votos.

O relatório, elaborado pela deputada Janaina Riva (MDB) e aprovado por dois votos a um na Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia Legislativa no dia 18 de dezembro do ano passado, é pela reprovação das contas de governo. Em plenário, os parlamentares que defendem a aprovação precisam conseguir 13 votos.

A expectativa é que o ex-governador vá pessoalmente à sessão fazer sua defesa e tentar convencer a maioria a aprovar o balancete, assim como fez na sessão do Tribunal de Contas do Estado do dia 6 de agosto de 2019. A reprovação das contas prejudica o tucano caso tenha interesse em disputar novas eleições, pois a Justiça Eleitoral pode não lhe conceder o registro de candidatura.

Por se tratar de um julgamento de cunho político, a decisão é final cabe à Assembleia Legislativa. Dessa forma, o parecer favorável à aprovação emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) apesar da confirmação de 26 irregularidades graves, serve apenas para orientar os deputados. Em outras palavras, pode simplesmente não ser levado em conta pelos deputados que votarão pela reprovação.

O PORTAL AGORA MATO GROSSO procurou os 24 deputados e suas assessorias nesta terça-feira para saber como cada um deve votar. A metade não se posicionou até a publicação desta matéria. Dos deputados que não anteciparam voto, apenas o presidente da Casa, Eduardo Botelho (DEM) argumentou que a votação é “secreta”. Por sua vez, João Batista (Pros) argumentou que ainda iria discutir no Colégio de Líderes, junto com outros parlamentares, alguns pontos do relatório do TCE.

Pelo levantamento da reportagem, seis deputados confirmam publicamente que votam pela aprovação, ou seja, contrários ao relatório aprovado pela Comissão de Fiscalização e Orçamento. Outros cinco querem reprovar o balancete de 2018, último ano de gestão do tucano. Os demais não responderam ao questionamento até o momento.

Justificativas

Dentre os parlamentares que já se decidiram, alguns já fizeram discursos em defesa de Pedro Taques e outros contra o ex-gestor durante a sessão de 19 de m dezembro do ano passado quando o projeto que trata das contas do ex-governador foi colocado em pauta. À ocasião, o petista Valdir Barranco pediu vista e adiou o julgamento para este ano.

Na época, os seguintes deputados subiram na tribuna para defender o tucano os deputados: Wilson Santos e Carlos Avalone, ambos do PSDB, Elizeu Nascimento (PSC) e Max Russi (PSB). Ulysses Moraes (DC) também defendeu o parecer dos conselheiros do TCE-MT pela aprovação.

Wilson e Max Russi fizeram parte do staff de Pedro Taques. O tucano foi secretário de Cidades enquanto Russi chefiou a Secretarias de Trabalho e Assistência Social e a Casa Civil. Reconheceram que houve falhas na gestão de Taques, mas pediram compreensão dos colegas pelo momento econômico no período em que Taques era governador (janeiro de 2015 a dezembro de 2018).

Ao AGORA MATO GROSSO, alguns deputados justificaram o motivo de seus votos. “Se o TCE, que é um órgão técnico, deu parecer favorável, não há motivos pra eu discordar. Mesmo não sendo do grupo do ex-governador Pedro Taques, não tenho motivos para prejudicá-lo”, disse Faissal Calil (PV).

Já o deputado Valdir Barranco (PT), que vota contra, ressalta que houve vários erros na gestão, como o próprio TCE apontou em suas recomendações no relatório referente às contas. “Só os desvios de recursos do Fundeb para pagar outras contas, o que sucateou a educação pública, já demonstra o quão o governo Taques foi péssimo”, enfatiza.

Pela reprovação

Janaina Riva (MDB)

Romoaldo Júnior (MDB)

Dr. Gimenez (PV)

Valdir Barranco (PT)

Lúdio Cabral (PT)

Pela aprovação

Wilson Santos (PSDB)

Max Russi (MDB)

Ulysses Moraes (DC)

Faissal Calil (PV)

Valmir Moretto (PRB)

Carlos Avalone (PSDB) –

Em cima do muro

Eduardo Botelho (DEM)

João Batista (Pros)

Paulo Araújo (PP)

Dr. João (MDB)

Não responderam ao questionamento

Elizeu Nascimento (DC)

Dilmar Dal Bosco (DEM)

Delegado Claudinei (PSL)

Dr. Eugênio (PV)

Nininho (PSD)

Silvio Fávero (PSL)

Thiago Silva (MDB)

Sebastião Rezende (PSC)

Xuxu Dal Molin (PSC)