Nenhum setor da geração de empregos com carteira assinada terminou o mês de dezembro de 2019 com saldo positivo em Rondonópolis (MT). Todo o período terminou com saldo negativo. Os dados são do último relatório divulgado pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged).

No total 1.820 pessoas foram admitidas e 2.352 desligadas, terminando o mês com saldo negativo 532.

O setor que mais desligou funcionários foi o Serviços, com saldo negativo 267. O 2° setor que mais demitiu foi o de Construção Civil com saldo negativo 167, seguido de Indústria de Transformação e Agropecuária.

Nenhuma pessoa foi contratada e desligada dos setores de Comércio e Administração Pública, terminando o mês com saldo 0.

Em dezembro de 2018 não foi muito diferente. O período também terminou com saldo negativo nas contratações com carteira assinada. No total 1.705 pessoas foram contratadas e 2.333 desligadas, terminando o mês com saldo negativo 628.