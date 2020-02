As inscrições para o 1° Festival Promessas estão abertas e seguem até o dia 2 de março de 2020. Para se inscrever o candidato precisa gravar um vídeo à capela de até 1 minuto e trazer até a TV Cidade Record junto com 5 quilos de alimentos que depois serão doados a entidades.

O Festival é aberto para TODOS os cantores e o estilo musical é o gospel.

Após as inscrições os melhores vídeos serão selecionados e os candidatos vão se apresentar na TV Cidade Record e no Portal Agora Mato Grosso.

A próxima etapa será votação pelo público através do Portal e daí sairão 10 selecionados que vão participar da grande final, onde jurados do meio musical vão escolher o vencedor do 1º Festival Promessas 2020. .