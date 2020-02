O corpo de um homem identificado como, Erlon Sandro Lima do Nascimento de 36 anos, foi encontrado no final da tarde deste sábado (01), em um condomínio no final da Avenida Goiânia, em Rondonópolis-MT. A vítima apresentava sinais de agressões físicas e diversas perfurações de tiro.

Segundo investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Erlon é apontado como a pessoa que matou Marcos Lopes da Costa, 38 anos, a pedradas na manhã de hoje (01) no bairro Jardim Rondônia.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que passavam pelo local e observaram o corpo caído próximo ao meio fio. O homem usava apenas uma bermuda jeans. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para constatação do óbito.

Além da Polícia Militar e Polícia Civil, a Perícia Oficial e Identificação Técnica também esteve no local do crime.

Um veículo Gol foi deixado no local.