Um jovem de 17 anos identificado como, Vitor Felix Soares, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (04) no bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis-MT. A vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que escutaram o barulho dos tiros. A morte do adolescente foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imediatamente, os policiais fizeram o isolamento da área para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realiza o trabalho de coleta de provas do crime.