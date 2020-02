A Prefeitura de Cuiabá publica, nesta segunda-feira (3), os editais de convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação para a função de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI).

Os convocados devem comparecer à Secretaria de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, nos dias 4 e 5 de fevereiro, nos horários definidos nos editais, para entrega de documentos e atribuição.

Eles devem ler atentamente os editais, que trazem informações sobre dias e horários de comparecimento ao órgão, além dos documentos que devem ser entregues.

Quem não comparecer nos dias e horários previstos ou não entregar toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada. Nesse caso, serão chamados os classificados na sequência.

As convocações se referem ao processo seletivo simplificado para contratação temporária imediata e formação de cadastro de reserva publicadas no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nº 1756, de 22/10/2019, página 50 a 62, realizado pela Secretaria Municipal de Educação no ano passado, para o ano letivo de 2020.