A astronauta da NASA Christina Koch voltou à terra e foi recebida com festa nesta quinta, 6, nos EUA, após 328 dias no espaço.

A sonda russa Soyuz, que trouxe Christina, caiu de paraquedas no Cazaquistão por volta das 6 da manhã, no horário de Brasília.

A astronauta bateu o recorde anterior de 2017 de Peggy Whitson, com a missão espacial mais longa realizada por uma mulher.

O perfil da Nasa no Twitter mostra o vídeo do momento em que Christina é retirada da nave. (assista abaixo)

Nas imagens, ela põe as mãos no peito, em sinal de gratidão, faz dois sinais de positivo com as mãos e sorri para os colegas.

“Estou impressionada e feliz agora”, disse Christina aos repórteres, quando deixou a sonda.

“Realmente não há lugar como o nosso lar: a Terra. Após 328 dias no espaço, @Astro_Christina Voltou. #CongratsChristina”, comemorou a NASA no Twitter.

Seguidores mandaram uma chuva de elogios à astronauta recordista e disseram: “Bem vinda de volta”.

Durante a missão, Christina Koch completou mais de 5 mil órbitas em volta da Terra e viajou 223 milhões de km. Isso equivale a 291 viagens de ida e volta à Lua.