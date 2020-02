Na madrugada desta segunda-feira (3), um homem de 32 anos foi esfaqueado por um morador de rua, nas imediações do Centro Político Administrativo, em Cuiabá (MT). Uma equipe da Polícia Militar estava em rodas pela região quando ouviu a vítima gritar por socorro.

Ferido, o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá. De acordo com as informações, a vítima estava caída na calçada, na porta do prédio da Justiça Federal, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como avenida do CPA.