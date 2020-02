Equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande prenderam nesta quinta-feira (6) um dos suspeitos pelo roubo a uma residência ocorrido na madrugada de quarta-feira (5), no bairro Jardim Panorama.

Na ação criminosa, dois homens pularam o muro e armados renderam moradores de uma casa de luxo, no Centro de Várzea Grande. Entre as vítimas uma criança de quatro anos. Segundo os familiares o suspeito colocou o revólver na boca na criança e prometeu ‘estourar’ a cabeça dela, caso não parasse de chorar.

Os suspeitos roubaram um aparelho de TV de 59 polegadas, celulares, relógios, dinheiro e um veículo modelo Corolla.

Após tomar conhecimento do roubo, a equipe da Derf-VG iniciou diligências e conseguiu identificar o autor do roubo que atuou como “piloto de fuga”, responsável pelo transporte dos comparsas até o local do crime e permaneceu do lado de fora dando cobertura à ação criminosa. A equipe também identificou um dos executores do crime, que tem outras passagens policiais.

Receptação

A Derf também prendeu um receptador reincidente. Ele adquiria produtos furtados por usuários de drogas. Depois, ele colocava os produtos à venda por meio do site OLX.

Com o suspeito, a equipe da Derf-VG apreendeu dois módulos de som e uma caixa de som automotivo, avaliados em R$ 3 mil e roubados no final de janeiro de uma residência no bairro São Mateus, em Várzea Grande.