Bandidos armados invadiram uma loja de eletrodomésticos no bairro Duques de Caxias, em Cuiabá (MT), renderam funcionários e roubaram 200 celulares. Após o roubo, praticado na noite desta terça-feira (4), fugiram numa motocicleta Twister de cor branca. Nenhum dos criminosos foi preso até o momento.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma viatura estava em rondas quando foi informada sobre o roubo no estabelecimento. No local, os militares foram informados, pelo gerente que dois homens armados invadiram a loja, renderam funcionários e roubaram os aparelhos celulares que estavam no estoque.

Testemunhas disseram à polícia que os suspeitos, sendo um de estatura alta e de cor parda e o outro de estatura baixa e pele clara, estavam armados e fugiram numa moto Honda Twister.

Câmeras do circuito de monitoramento gravaram toda ação dos bandidos e devem ajudar na identificação dos criminosos.