Bombeiros continuam as buscas pelo corpo de um idoso de 72 anos, que foi morto e jogado no Rio Teles Pires, na manhã deste domingo (2), no município de Sinop (MT). A Polícia Civil trata o caso como latrocínio, pois trabalha com a informação de a vítima foi morta a facadas no bairro Maria Vindilina e teve o corpo jogado no rio.

O acusado foi preso e, de acordo com a Polícia Civil, apontou o local onde teria jogado o corpo, que continua desaparecido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 7h pela Polícia Civil de Sinop, para fazer buscas a um possível corpo jogado no Rio Teles Pires.

A Polícia Militar prendeu um suspeito que apontou ter jogado o cadáver de uma ponte sobre o Rio Teles Pires na rodovia estadual MT-222. O local indicado fica a cerca de 25 km de Sinop. O suspeito foi levado até lá para indicar aos mergulhadores o local exato. A operação de mergulho teve início logo logo em seguida.

Foram realizadas várias descidas durante todo o dia, porém nada foi encontrado. As buscas foram feitas inicialmente pelas margens para verificar se o corpo não estava boiando ou preso em algum toco ou pedra.

A profundidade média é de 9 metros nas margens e de 20 a 25 metros no leito do rio. As buscas foram suspensas por volta das 17h de domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira (3). Mas até o momento não houve a localização do corpo.