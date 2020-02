Depois de passar pela primeira fase com uma campanha perfeita, de quatro vitórias, a seleção brasileira sub-23 estreia nesta segunda-feira no quadrangular final do Pré-Olímpico que acontece na Colômbia. Os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos de Tóquio.

A estreia brasileira na fase decisiva será às 22h30 (de Brasília) contra os donos da casa, no estádio Alfonso López, na cidade de Bucaramanga. Mais cedo, às 20 horas, no mesmo local, a Argentina, que também venceu os quatro jogos da fase inicial, encara o Uruguai.

A principal novidade na seleção brasileira deve ser o retorno do meia Pedrinho, do Corinthians. O jogador desfalcou o time nas partidas contra a Bolívia e o Paraguai, mas treinou no domingo e deve começar em campo. No último jogo da primeira fase, na vitória por 2 a 1 sobre os paraguaios, o técnico André Jardine mandou a campo os reservas, pois a classificação já estava assegurada.

Os titulares descansaram e agora voltam para os três jogos decisivos. O atacante Paulinho comentou a expectativa para a reta final. “Todo jogo aqui tratamos como o mais importante. Agora a gente vai pegar os donos da casa, sabemos das dificuldades, com a torcida deles, com uma equipe boa. Mas todos aqui já jogaram com estádio contra. Todos estão preparados para buscar essa classificação”, disse.

A Colômbia vem de empate sem gols com o Chile na última rodada do Grupo A, resultado que serviu para garantir a segunda vaga na chave, com sete pontos somados. A Argentina se classificou em primeiro, com 12. Depois de enfrentar os donos da casa, o Brasil terá pela frente o Uruguai, na quinta-feira, e encerrará a participação contra a Argentina, domingo.