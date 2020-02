Uma briga entre vizinhos, registrada na noite dessa quarta-feira (5), no bairro Despraiado, em Cuiabá, acabou com os dois envolvidos, um de 77 anos e outro de 53 anos, feridos e internados no Pronto-Socorro de Cuiabá. O neto de um dos envolvidos que também ficou ferido, acabou se envolvendo na briga e para defender o avô, efetuou golpes de faca contra o agressor, que estava com um facão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma tentativa de homicídio. Chegando no local, o idoso relatou que após uma discussão, o vizinho de 53 anos lhe agrediu com socos e chutes. O acusado então retornou a sua casa e voltou em posse de um facão. Na intenção de defender o avô, o neto da vítima, pegou uma faca e partiu da cima do senhor, que foi ferido com vários golpes.

Quando a guarnição chegou no local, o neto da vítima já havia se retirado do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e encaminhou o ferido ao Pronto-Socorro de Cuiabá. Já a vítima foi levada para a mesma unidade de saúde pelos policias militares. Ambos permaneceram internados devido as gravidades dos ferimentos.

O neto do idoso que atacou o desafeto do avô não foi localizado. Segundo testemunhas, ele também saiu ferido da confusão. A faca e o facão utilizados na ocorrência foram apreendidos. O acusado permanece internado sob a guarda de uma equipe da Polícia Militar.