Após a inauguração da cobertura no posto do KM 212 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR-364, em Rondonópolis, agora chegou a vez de mais um benefício na estrutura. A 2ª Delegacia de Polícia da PRF vai receber um canil para os cães farejadores que ajudam no trabalho de fiscalização. A inauguração está marcada para a próxima segunda-feira (10), às 9h da manhã.

O chefe da 2ª Delegacia, Audiney Rocha, explicou que esse projeto é uma parceria com a Justiça do Trabalho. “Durante nossas operações, estávamos usando os cães farejadores do canil de Cuiabá, agora com o nosso próprio canil podemos aumentar a fiscalização, principalmente, no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que passam por Rondonópolis”.