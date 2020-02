Era para ser só mais uma apresentação do Raça Negra no quadro musical ‘Ding Dong’, do ‘Domingão do Faustão’.

Era. A participação dos pagodeiros no programa rendeu memes, questionamentos nas redes sociais e deixou muitos fãs do grupo assustados.

Tudo porque um dos integrantes do Raça Negra se comportou de maneira estranha durante a apresentação no ‘ Domingão’, segundo os internautas.

O jeito diferente de Luiz Carlos, vocalista do grupo, chamou a atenção de muita gente.

O experiente cantor parecia um tanto aéreo e perdido durante a música.

Muitas pessoas levantaram a suspeita de que ele teria bebido, mas houve também quem cogitou a possibilidade do líder do Raça Negra estar apenas cansado.

Procurada, a assessoria diz que esses comentários são pura maldade de haters e nega que Luiz Carlos havia bebido antes de se apresentar no ‘Domingão’.

O cantor teria vindo direto de Goiânia (onde realizou show) para São Paulo apenas para participar do programa de Fausto Silva.

“Luiz Carlos não ingeriu nenhum tipo de bebida alcóolica!”, garantiu a assessora ao KTV.